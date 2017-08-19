Мец, Франция, 19 августа, 2017, 10:38 — ИА Регнум. Футболисты «Монако» установили рекорд чемпионата Франции по количеству побед подряд. 18 августа они одержали победу над клубом «Метц».

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Встреча, которая прошла в Метце, закончилась со счетом 1:0 в пользу монегасков. Единственный гол на 78-й минуте забил Радамель Фалькао.

Эта победа стала для «Монако» 15-й подряд в чемпионате Франции. В последний раз подопечные Леонарду Жардима теряли очки 17 февраля, когда в 26-м туре в гостях сыграли вничью с «Бастией» (1:1).

На сегодняшний день монегаски вышли в единоличные лидеры чемпионата Франции. В их активе — 9 очков, однако у всех ближайших конкурентов имеется матч в запасе. «Метц» потерпел три поражения в трех играх.