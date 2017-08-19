Сидней, Австралия, 19 августа, 2017, 10:22 — ИА Регнум. В пригороде австралийского города Сидней в толпу пешеходов врезался легковой автомобиль. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает 9news.

Tysto Авария

Сообщается, что в результатет наезда автомобиля не пешеходов пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

Правоохранительные органы не рассматривают произошедшее как террористический акт.

Напомним, в последнее время любые наезды автомобилей на скопление пешеходов стали привлекать пристальное внимание СМИ, так как террористы стали использовать автотранспортные средства для совершения терактов.