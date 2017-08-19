Судак, Крым, 19 августа, 2017, 10:18 — ИА Регнум. В крымском городе Судак произошло схождение селевого потока на жилой сектор. Об этом сегодня, 19 августа, сообщают местные СМИ.

Minsvyaz.ru МЧС России

Сообщается, что селевой поток с гор сошел на жилую застройку Судака. В городе оказались подтоплены 41 дом, где проживают более 200 человек, в том числе 38 детей.

Спасатели эвакуировали 76 человек, из них 23 ребенка.

Кроме того, селевой поток сошел на участке автодороги Судак — Грушевка в районе села Дачное. Водно-грязевой поток сошел на проезжую часть и вынес за пределы дороги полтора десятка автомобилей.

Напомним, ранее стало известно о том, что более 11 тысяч человек в 27 населённых пунктах Крыма остались без электроснабжения из-за плохой погоды.