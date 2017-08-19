Вашингтон, 19 августа, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Компания Google запустила обратный отсчет до запуска новой версии операционной системы Android O. Об этом говорится на сайте Android.com.

Androidauthority.com Android O

Компания планирует представить свою операционную систему 21 августа, в день солнечного затмения. Ожидается, что пройдет официальная презентация, либо оглашение новых подробностей об Android O.

«Android O приземлится на Землю вместе с полным солнечным затмением», — говорится в сообщении.

Напомним, на территории США 21 августа будет наблюдаться полное солнечное затмение. Природное явление произойдет в Америке впервые за 99 лет. Луна полностью закроет солнечный диск более чем на две минуты.

В России частичное затмение можно будет наблюдать на территории Чукотки.