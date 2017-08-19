Токио, 19 августа, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило на околоземную орбиту спутник связи «Митибики-3». Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба агентства.

Jaxa.jp ИСЗ Митибики-3

Сообщается, что данный спутник является одним из четырёх спутников, которые необходимы для создания собственной системы геопозиционирования QZSS.

Первый спутник этой системы был запущен 11 сентября 2010 года.

Японские власти намерены использовать систему QZSS в качестве дополнения для американской системы глобального позиционирования GPS.

Напомним, в мире на данный момент существует две глобальные спутниковые системы навигации — GPS (Глобальная система позиционирования), которая принадлежит министерству обороны США, и ГЛОНАСС, которая принадлежит Министерству обороны России.

Кроме того, свои глобальные спутниковые системы навигации создают Китай и Европейский союз.