Дамаск, 19 августа, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов наградил сирийского генерала на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия за операцию по высадке десанта в тыл террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Дэйр-эз-Зора. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Imgur.com Генерал Сухель Аль-Хасан

Сообщется, что Герасимов по поручению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу во время посещения российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике поблагодарил сирийских военнослужащих за мужество и героизм, проявленные в ходе успешных совместных действий с ВКС России против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Бригадному генералу сирийской армии Хасану Сухелу было вручено благодарственное письмо министра обороны РФ и наградное холодное оружие.

«За успешное наступление вдоль реки Евфрат, участие в освобождении стратегически важного населенного пункта Эс-Сухне, а также руководство действиями по высадке тактического десанта и захвату населенного пункта Эль-Кдер Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу вы награждены за храбрость», — сказал Герасимов во время церемонии награждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 августа подразделения сирийской армии при поддержке ВКС России провели операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватив населенный пункт Эль-Кдер.

Российские военные специалисты приняли участие в подготовке и управлении операцией по высадке данного тактического десанта. Операция проведена под руководством одного из наиболее известных сирийских военачальников — генерала Сухела Хасана.