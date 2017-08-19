Афины , 19 августа, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Министр юстиции Греции Ставрос Контонис направил официальный отказ в ответ на приглашение Совета ЕС принять участие в международной конференции «Преступления коммунистических режимов, которые унаследовал XXI век». Мероприятие пройдет в Таллине 23 августа 2017 года. Греческий министр указал на рост национализма и нацизма в Европе, охарактеризовал советскую армию как армию-освободительницу, а коммунизм — как матрицу свободы и демократии, породившую десятки идеологических течений.

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В послании, опубликованном 18 августа 2017 года на официальном сайте греческого ведомства, Генеральный секретариат по правам человека Министерства юстиции, транспарентности и прав человека Греции воздерживается от любых обвинений в «преступлениях, совершенных коммунистическими режимами», и информирует организаторов конференции о том, что не будет участвовать в мероприятии:

«Ваша инициатива по организации Международной конференции под эгидой Совета ЕС, озаглавленной «Преступления коммунистических режимов, которые унаследовал XXI век», вызвала у нас резонные вопросы. Расцениваем вышеупомянутую инициативу как крайне неудачную, особенно сейчас, когда фундаментальные ценности ЕС открыто подвергаются сомнению благодаря росту крайне правых движений и неонацистских партий по всей Европе.

Историю нельзя переписать, несмотря на то, что пишется она, главным образом, победителями либо подвергается разным оценкам со стороны государств. Исторические факты и события закрепили за советскими солдатами роль освободителей Европы и нацистских концентрационных лагерей и избавителей от ужасов Холокоста.

По нашему глубокому убеждению, недопустимо проводить параллели между нацистским режимом — политической системой, идеологическим ядром которой являются расизм, ненависть, нетерпимость и массовые убийства, и коммунизмом и философией, которую он исповедует, уже только потому, что человечество никогда не сталкивалось с чем-либо более ужасным, чем нацизм, и мы надеемся, что этого не произойдет и в будущем.

Нацизм имеет единственную версию, описанную нами выше. Напротив, коммунистическая система породила десятки философских течений, одним из которых стал еврокоммунизм — идеология, возникшая в период Пражской весны, призванная «свести» социализм с демократией и свободами. Новая идеология завладела политической мыслью Западной Европы, стала огромной лабораторией теоретических исследований, сформировала культуру диалога, который сделал ее живым организмом.

Мы считаем, что инициатива проведения конференции является ошибочным и опасным политическим месседжем, возрождает климат холодной войны, принесший много проблем странам Европы, противоречит ценностям ЕС и, разумеется, не отражает точку зрения греческого правительства и греческого народа, которая заключается в том, что нацизм и коммунизм не могут существовать как два слагаемых одного уравнения.

Совершенно ясно, что Генеральный секретариат по правам человека министерства юстиции, транспарентности и прав человека Греции не будет участвовать в вышеупомянутой конференции».