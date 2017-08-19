Архангельск, 19 августа, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Ученые из Северного Арктического федерального университета (САФУ) во время экспедиции обнаружили остатки базы американского путешественника Ивлина Болдуина, который предпринял попытку достичь Северного полюса в начале XX века. Об том говорится на сайте вуза.

Вокруг света Земля Франца-Иосифа

«Мы обнаружили объект эпохи первого этапа активного освоения Земли Франца-Иосифа в более-менее нормальном состоянии. Это остатки базы Болдуина 1901−1903 года. Там нашли фрагменты полевой американской посуды, которая использовалась членами экспедиции», — приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции, директора Арктического центра стратегических исследований САФУ Константина Зайкова.

Также ученые обнаружили на острове Хейса круглые шары, сферолиты, которые ранее были найдены на острове Чампа. По словам Зайкова, это важное открытие, поскольку данная находка говорит о том, что острова принадлежат к одному горному массиву и имеют общую геологию.

«Сферолиты уникальны тем, что у них почти идеальная сферическая форма. Создается впечатление, что их сделал человек, но по-настоящему это камни, которым много-много тысяч лет», — говорит Зайков.

По его словам, эти камни образовались путем кристаллизации и последующего намагничивания на кристалл песчинок. Песчинки затвердевают и образуют достаточно плотную сферическую форму.

Кроме того, был найден еще один артефакт — следы палеофауны в районе земли Александры. Там были обнаружены остатки растительности юрского периода — ее следы на камне.