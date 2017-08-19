Берлин, 19 августа, 2017, 08:18 — ИА Регнум. Заместитель председателя германской политической партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд заявил, что Крым должен быть признан частью России. Об этом он сказал в интервью газете Berliner Morgenpost, опубликованном сегодня, 19 августа.

Bogomolov.PL Референдум о воссоединении Крыма и России, 2014г

«Правильно было бы признать Крым частью России. Крым никогда не вернётся в состав Украины. Санкции ничего не принесут», — сказал Гауланд.

Политик также отметил, что Россия имеет сильное «влияние в Европе» и любые попытки конфронтации с Россией ни к чему хорошему не приведут.

«Необходимо прекратить противопоставлять Россию Североатлантическому альянсу», — добавил политик.

Стоит отметить, что ещё в июне 2017 года в партии «Альтернатива для Германии» осудили антироссийские санкции и признали Крым территорией России.

Напомним, правящие германские круги считают, что Россия должна вернуть Крым Украине и только после этого будут сняты антироссийские санкции.