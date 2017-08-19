Сиэтл, США, 19 августа, 2017, 07:55 — ИА Регнум. В американском городе Сиэтл мэр Эд Мюррей предложил снести мемориал солдатам Конфедерации, а заодно и памятник Владимиру Ленину (Ульянову). Об этом 17 августа пишет газета Seattle Times.

Эмиль Венков Статуя Владимира Ильича Ленина в Сиэтле

Мэр Мюррей считает, что данные памятники являются «идолами», которые совершенно не нужны в городе.

«Мы никогда не должны забывать нашу историю, но мы также не должны делать идолов из тех, кто совершал жестокость и пытался разделить нас на основе того, какие мы и откуда мы», — заявил мэр Сиэтла.

Однако в администрации города позже пояснили, что желание Мюррея снести памятник Ленину и мемориал солдатам Конфедерации — это скорее частная позиция мэра, а не политическое решение.

Дело в том, что оба памятника находятся на частной территории и не принадлежат городу.

Мемориал солдатам Конфедерации расположен на частном кладбище Lake View. А памятник Владимиру Ленину работы Эмиля Венкова принадлежит семье местных жителей. Издание отмечает, что они выкупили его у властей Словакии.

Напомним, в США разгорелись споры вокруг памятников героям Конфедераци, сражавшихся за южные штаты во время Гражданской войны в 1861—1865 годах. Самая напряжённая ситуация сложилась в городе Шарлотсвилл (штат Виргиния), где власти решили снести памятник генералу Роберту Эдварду Ли, который командовал армией Конфедерации.

В Шарлотсвилле произошли гражданские столкновения, приведшие к жертвам.