Мюнхен, Германия, 19 августа, 2017, 07:43 — ИА Регнум. В Германии стартовал новый сезон немецкой Бундеслиги. В первом матче сезона 2017/18 встречались мюнхенская «Бавария» и леверкузенский «Байер».

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«Бавария» одержала уверенную победу над «Байером». Матч проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Баварии» голы забили Никлас Зюле и Корентин Толиссо, а также Роберт Левандовски, реализовавший пенальти. Гости смогли ответить голом Адмира Мехмеди.

Отметим, что встреча был прервана в перерыве из-за погодных условий. Главный арбитр матча Тобиас Штилер был вынужден отложить начало второго тайма из-за проливного дождя, однако позже встреча была возобновлена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Бавария» выиграла первый трофей нового сезона. В матче за Суперкубок Германии мюнхенцы обыграли дортмундскую «Боруссию». Основное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти сильнее оказалась «Бавария» — 5:4.

Напомним, в сезоне 2016/17 «Бавария» в очередной раз стала чемпионом Германии, опередив ближайшего конкурента, «РБ Лейпциг», на 15 очков. «Байер» занял 12-е место в турнирной таблице по итогам прошлого сезона.