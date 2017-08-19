* государства" — запрещённая в России организация

Бейрут, 19 августа, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Ливана объявили о начале наступательной операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые контролируют часть территории Ливана. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в органах безопасности Ливана.

James Brooke Ливанская армия

Сообщается, что ливанская армия планирует атаковать позиции террористов вблизи населенного пункта Раас-Баалбек. Планируется, что против боевиков будет использовано ракетное оружие, артиллерия и боевая авиация.

Напомним, в последние две недели ливанская армия начала интенсивные артиллерийские обстрелы позиций террористов. Эксперты указывают, что данные обстрелы являются частью подготовки сухопутной операции по освобождению территорий Ливана от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

15 августа правительство Ливана одобрило рекомендации по подготовке военной операции и заявило, что несет ответственность за освобождение Ливана от террора.

Напомним, ливанское шиитское движение Хезболла с самого начала войны с терроризмом в Сирии встало на сторону правительственных сил Башара Асада. Хезболла ведет активные боевые действия в Сирии против боевиков до сих пор.