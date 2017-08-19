Измир, Турция, 19 августа, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Морской участок газопровода «Турецкий поток» уложен практически на 20%: из 940 км готовы 170 км, заявил российский министр энергетики Александр Новак в ходе круглого стола «Партнерство в энергетике — фундамент российско-турецкого сотрудничества» на Измирской международной ярмарке, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

ekoavrasya.net Турецкий поток в процессе строительства

«В мае у российского побережья Черного моря началось строительство морского участка газопровода «Турецкий поток», — сказал он. — По состоянию на сегодня уложено около 170 км газопровода, при этом протяженность морского участка проекта составит около 940 км».

По словам Новака, у России одна из самых диверсифицированных в мире энергетик «с точки зрения энергобаланса». Что касается российско-турецкого экономического партнерства, по его мнению, энергетический сектор — это основной двигатель. Турецкая сторона — надежный и долгосрочный партнер.

Напомним, строящийся «Турецкий поток» идет из Анапского района (Краснодарский край) в западную часть Турции. Трубопровод прокладывается по дну Черного моря.

«Турецкий поток» предусматривает две нитки общей мощностью 31,5 млрд м³: одна — для потребителей в Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Создание «Турецкого потока» позволяет миновать поставки газа в Турцию через украинскую территорию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля стало известно, что в Черном море началось строительство второй нитки газопровода: уже уложено 20−25 км.

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