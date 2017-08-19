Вашингтон, 19 августа, 2017, 05:42 — ИА Регнум. Решение Конституционной ассамблеи Венесуэлы по передаче ей парламентом законодательных функций является нелегитимным, официально заявила глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт.

Saravask Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы (парламент)

Комментируя решение, объявленное в Каракасе 18 августа 2017 года, представитель Госдепа заявила, что в Венесуэле происходит отстранение от власти легитимного законодательного органа, который «был избран демократическим путем». Новая же структура, по ее мнению, незаконна.

«Соединенные Штаты решительным образом осуждают передачу законодательных полномочий нелегитимной Конституционной ассамблее», — заявила Науэрт.

Представитель Госдепа от имени Вашингтона пригрозила в случае необходимости «применить всю американскую экономическую и дипломатическую мощь, чтобы поддержать венесуэльский народ, стремящийся к восстановлению демократии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа стало известно, что Конституционная ассамблея взяла на себя законодательные функции. До этого времени законы в Венесуэле принимались парламентом — Национальной ассамблеей.

Перемены в политике Каракаса связаны с политическим кризисом, подогреваемым со стороны США. Оппозиция давит на президента Боливарианской республики Николаса Мадуро как политическими, так и экономическими методами, добиваясь «торжества демократии».