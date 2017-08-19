Функции парламента Венесуэлы перешли к Конституционной ассамблее
Каракас, 19 августа, 2017, 04:52 — ИА Регнум. Законодательная деятельность Венесуэлы перешла к Конституционной ассамблее, пишет газета El Nacional.
Решение объявлено по результатам голосования, проведенного в КА. Таким образом, функции Национальной ассамблеи (венесуэльский однопалатный парламент) переходят к созданной президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро структуре.
Издание полагает, что в результате действующего парламента не будет.
Напомним, Венесуэла находится в состоянии политического кризиса, из которого Мадуро, атакуемый прозападной оппозицией, намерен вывести страну путем конституционных изменений.
Для легитимности такого шага 30 июля 2017 года в стране президентом была созвана Конституционная ассамблея, что резко раскритиковали в Вашингтоне. На улицы вышли протестующие представители оппозиции.
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За намерение провести нелиберальные реформы Мадуро был наказан санкциями со стороны Вашингтона.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, политика Каракасе не дает покоя США. 16 августа американский вице-президент Майкл Пенс на встрече с коллегой из Аргентины Маурицио Макри заявил, что «найден невоенный путь восстановления демократии в Венесуэле».
«Америка не намерена сидеть сложа руки и безучастно наблюдать за происходящим в Венесуэле», — сказал он. Пенс усматривает в политике Каракаса все признаки «тоталитарного режима».