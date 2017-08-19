Вашингтон, 19 августа, 2017, 04:20 — ИА Регнум. Приближение к Земле крупнейшего в истории наблюдений астероида Флоренция произойдет 1 сентября 2017 года, сообщили в пресс-службе NASA.

Nasa Астероид

«Астероид Флоренция, большой околоземный астероид, безопасно пройдет рядом с Землей на расстоянии около 4,4 миллиона миль (7 миллионов километров, или около 18 расстояний между Землей и Луной)», — сообщили в пресс-службе.

Комментируя результаты измерений с космического телескопа «Спитцер», менеджер Центра исследований объектов околоземных объектов NASA Пол Ходас сказал:

«Хотя многие известные астероиды прошли ближе к Земле, чем Флоренция 1 сентября, все они были меньше размером».

В космическом агентстве отметили, что это относительно близкое «столкновение» дает возможность ученым изучить астероид более детально. Ожидается, что Флоренция станет удобной мишенью для наземных радиолокационных наблюдений.

Напомним, Флоренция была обнаружена во время наблюдений в марте 1981 года. Название астероид получил в честь британского общественного деятеля, сестры милосердия Флоренс Найтингейл (1820−1910 гг.).