Симферополь, 19 августа, 2017, 03:55 — ИА Регнум. Массовые аварийные отключения электроэнергии в Крыму из-за проливных дождей с грозами привели к тому, что без света остались 10 700 крымчан, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

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«18 августа с 16−30 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза) на территории Республики Крым происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ (ГУП РК «Крымэнерго»), — сообщили в пресс-службе. — Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 27 населенных пунктах (около 10 700 человек)».

Уточняется, что по состоянию на 21:00 общая мощность отключенных потребителей составляет 8,2 МВт.

В ведомстве отметили, что последствия аварии ликвидируют. В восстановительных работах задействованы восемь бригад, то есть 20 человек. В ходе работ используется восемь единиц спецтехники.

Социально-значимые объекты будут запитаны электричеством из резервных источников.

Отмечается, что положение дел контролирует Андрей Черезов — заместитель российского министра энергетики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежде причиной аварий в электросетях на юге России была перегрузка из-за массового использования кондиционеров в жаркие дни.