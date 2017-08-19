Москва, 19 августа, 2017, 03:02 — ИА Регнум. Ситуация вокруг поездки украинских школьников в Россию в рамках ежегодной программы «Здравствуй, Россия!» вызвана с тем, что в Киеве нашли повод устроить скандал, хотя подобные поездки происходят уже много лет подряд, пресс-секретарь Россотрудничества Сергей Шатунов в интервью Russia Today.

Ilya Plekhanov Школьный автобус

Комментируя скандал, раздутый Киевом, Шатунов пояснил, что в Россию в рамках программы приезжают не только украинские дети, но и ребята из других государств. Такие мероприятия проходят каждый год, и до сих пор подобных проблем не было.

«Это просто люди, которые во всем ищут какую-то глупость, — отметил представитель Россотрудничества. — Им почему-то не понравилось, что дети могут поехать в Российскую Федерацию, изучать то, как живет наша страна, и рассказывать о том, как живет их страна».

Шатунов рассказал, что ребята, приезжая в российскую столицу и в Санкт-Петербург, получают возможность побывать во всемирно известных музеях, а также познакомиться со своими ровесниками из России и других стран. Сами они могут рассказать новым знакомым о том, как они живут.

Напомним, скандал вокруг поездки в Россию 70 украинских школьников разразился 17 августа. Беспокоиться начали депутаты Верховной рады, узнав, что дети поехали в Россию.

В итоге разбираться в причинах такого «упущения» со стороны Киева предстоит Службе безопасности Украины. Подчеркнем, что, как сказал заместитель министра образования и науки Украины Павел Хобзей, такие поездки Киев запретить не может, потому что граница с Россией не закрыта.