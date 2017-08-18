Москва, 19 августа, 2017, 02:28 — ИА Регнум. Вещание телеканала Life прекращено, новости будут продолжать выходить в интернете.

Sergey Samoylov Life Редакция телеканала LifeNews

«Уважаемые телезрители, новости телеканала LIFE теперь смотрите в социальных сетях и на сайте LIFE.RU», — сообщается на life.ru.

Напомним, о прекращении вещания телеканала Life.ru стало известно 17 августа 2017 года. Как отметил Арам Габрелянов, генеральный директор холдинга News Media, в структуру которого входит Life, канал не закрывается, но новостных сюжетов теперь не будет. Преобразования связаны с тем, что «люди смотрят только онлайн важных новостей».

По некоторым данным, штат сотрудников Life будет сокращен.

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Информация об этих переменах не осталась незамеченной в журналистских кругах. Есть мнение, что у Life есть все шансы стать первопроходцем в развитии стрим-вещания в России.

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