Москва, 19 августа, 2017, 02:08 — ИА Регнум. Запрет на ввоз молочной продукции трех белорусских предприятий в Россию снят, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

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Уточняется, что три белорусских предприятия — ОАО «Молочные горки», ОАО «Рогачевский МКК» и ОАО «Савушкин продукт» — восстановлены в правах. Решение принято «с учетом проведенных переговоров с белорусской стороной, а также гарантий заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии».

«Условием отмены ограничений является ввоз этой продукции на территорию России в режиме усиленного лабораторного контроля», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, очередные ограничения на импорт белорусской молочной продукции были введены в июле 2017 года.

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Эти ограничения были введены не впервые, и связаны с тем, что российские лаборатории обнаружили в белорусской молочной продукции химические вещества — остатки линкомицина и остатки тилозина.