Вашингтон, 19 августа, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Небольшой отпуск по уходу за ребенком планирует взять основатель Facebook Марк Цукерберг, сообщил он на своей странице в социальной сети.

Lukasz Porwol Присцилла и Марк Цукерберг

«Скоро у нас родится еще одна дочь, и я снова планирую взять два месяца отпуска по уходу за ребенком», — написал он.

Цукерберг уточнил, что возьмет отпуск «частями». Это время основатель Facebook разобьет на два этапа: сначала он месяц будет помогать жене — сразу после рождения девочки. В декабре он уйдет от дел еще на месяц, чтобы побыть с семьей.

Напомним, предыдущий «декретный отпуск» Цукерберга пришелся на конец 2015 года, когда родилась его первая дочь Максима Чан.

Жена Цукерберга — Присцилла Чан, на которой он женился 19 мая 2012 года. Максима Чан родилась 2 декабря 2015 года.

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