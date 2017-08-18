Киев, 19 августа, 2017, 01:07 — ИА Регнум. Задание разобраться с ситуацией вокруг поездки в Москву и Санкт-Петербург 70 украинских школьников, участвовавших в учебно-образовательной программе Россотрудничества «Здравствуй, Россия!», получено сотрудниками Службы безопасности Украины от главы ведомства Василия Грицака, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская газете «Украинская правда».

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«Председатель СБУ дал задание разобраться с этим», — заявила Гитлянская.

Напомним, скандал вокруг поездки в Россию украинских школьников разразился после того, как информация об этом поступила из киевского отделения Российского центра науки и культуры. 12 августа киевский филиал сообщил, что в Санкт-Петербург и в российскую столицу с Украины выехали порядка 70 школьников.

Депутаты Верховной Рады отреагировали на эту новость негативно. В частности парламентарий Наталья Веселова (партия «Самопомощь») направила в несколько украинских ведомств депутатский запрос, требуя выяснить, «кто виноват».

Пик обсуждения пришелся на 17 августа, когда заместитель украинского министра образования и науки Павел Хобзей на пресс-конференции сообщил, что «граница не является закрытой, и мы не можем и не имеем права запрещать такие поездки».

Комментируя сложившееся положение, Грицак отметил, что ничего не знает об этом.

«Об этом мероприятие не слышал ничего, я обязательно это выясню», — заявил он журналистам.