Киев, 19 августа, 2017, 00:38 — ИА Регнум. Объем ежегодных вложений Европейского союза для поддержки Украины по так называемому плану Маршалла составит пять миллиардов евро, сообщил первый украинский вице-премьер Степан Кубив в Facebook.

«План Маршала» для Украины

Комментируя сообщение о разработке Литвой плана поддержки экономических реформ на Украине, чиновник написал, что «Новый европейский план для Украины» составлен на 2017 — 2020 гг.

Инициатива разработки плана — также литовская. Деньги ЕС будут выделены на помощь Киеву в евроинтеграции, причем не только финансовую, но и политическую.

«Речь идет о как минимум €5 млрд ежегодной поддержки реформ, направленных на экономический рост и развитие, — написал он. — Сейчас проект активно обсуждается в ключевых международных институтах, чтобы обеспечить формирование «группы друзей» Украины и нужной поддержки плана для его воплощения».

Напомним, Брюссель будет помогать Киеву в соответствии с «планом Маршалла» по инициативе ряда политических фигур в США и ЕС. Предложения на тему «как ЕС поможет Украине», уже поступили от нескольких европейских стран.

Отметим, что словосочетание «план Маршала» имеет свою историю, непосредственно связанную с восстановлением Западной Европы после Второй мировой войны.

Автором плана был 50-й госсекретарь США Джордж К. Маршалл. Помощь в Западную Европу направлялась на восстановление экономики, однако предусматривала жесткие политические ограничения: Вашингтон потребовал выведения из состава правительств стран, подписавших договор, всех коммунистов.

План Маршалла вступил в силу только в апреле 1948 года. Помощь получили 17 стран: в основном, Великобритания, Западная Германия, Нидерланды. Позже применялся в отношении Японии.