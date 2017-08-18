Москва, 19 августа, 2017, 00:04 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает предательством позицию Израиля, который не стал возражать против того, чтобы Россия не была допущена к проекту реконструкции музея на месте бывшего концлагеря «Собибор» в Польше. Об этом на заявила 18 августа в эфире телеканала «Россия 1».

Почта России, 2015г Восстание в концлагере «Собибор». К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Марка России, 2015

По словам Захаровой, она «категорически отказывается понимать» Израиль. «Позиция этого государства по этому вопросу является абсолютно неприемлемой и, я считаю, граничит с предательством, с историческим предательством», — сказала она.

При этом Мария Захарова отметила, что в данном случае выступает «в личном качестве» и не говорит от лица МИД России.

Напомним, 17 августа послы Польши, Израиля, Словакии и Нидерландов были вызваны в МИД России «для объяснений и серьёзного разговора» в связи с решением польских властей продолжить работу над проектом обновления музея памяти «Собибор» без участия России.

Российская сторона была приглашена подключиться к проекту обновления музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти «Собибор» в 2013 году. Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры. Москва была готова вложить в проект около $500 тысяч.

Между тем, как сообщали в российском МИДе, польская сторона начала «под различными предлогами заматывать итоговое решение». В конце июля стало известно, что международный управляющий комитет реконструкции музея «Собибор» уведомил Москву о намерении продолжать работу над проектом без участия российской стороны.

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