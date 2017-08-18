Москва, 19 августа, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев продлил полномочия генерального директора Большого театра Владимира Урина ещё на пять лет. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня, 18 августа, на официальном сайте правительства.

Kremlin.ru Генеральный директор Государственного академического Большого театра Владимир Урин

«Назначить Урина Владимира Георгиевича генеральным директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России» сроком на пять лет», — сказано в распоряжении правительства РФ.

Урин большую часть своей жизни посвятил театру. Уже в 26 лет он возглавил Театр юного зрителя в родном Кирове. Затем работал в Союзе театральных деятелей Российской Федерации.

С 1995 года Урин возглавил Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, который при нем стал одним из ведущих музыкальных театров страны.

В 2014 году Урин стал генеральным директором Большого театра.