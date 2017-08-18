Вашингтон, 19 августа, 2017, 00:00 — ИА Регнум. В США стартовало расследование против правительства Китая в сфере нарушений интеллектуальной собственности, сообщает пресс-релиз офиса торгового представителя США.

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«Расследование определит, являются ли политика или практика китайского правительства в вопросах использования технологий, интеллектуальной собственности и инноваций несправедливыми, дискриминационными или ограничивающими торговые интересы США», — указано в сообщении.

Напомним, ранее в Белом доме заявляли о намерении начать «экономическую войну» против Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа американский президент Дональд Трамп поручил проверить нарушения прав интеллектуальной собственности в Китае.

В свою очередь, Пекин пообещал Вашингтону принять ответные меры.