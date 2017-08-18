Пхеньян, 18 августа, 2017, 23:34 — ИА Регнум. Крупнейшая газета Японии «Ёмиури симбун» сообщает о мероприятиях в Республике Корея (Южная Корея) по защите населения и находящихся в стране иностранцев в случае ракетного и артиллерийского обстрела со стороны КНДР. Как известно, столица республики Сеул находится лишь в 30 км от границы двух формально находящихся до сих пор в состоянии войны враждебных государств. Со своей стороны правительство Японии подтвердило, что все находящиеся на территории Южной Кореи японские граждане в случае военных действий будут обеспечены убежищами. Вместе с тем разрабатываются планы эвакуации находящихся в Южной Корее японцев на родину. Однако южнокорейское правительство еще не приняло решения о допуске в страну с этой целью транспортных кораблей и самолетов японских «сил самообороны». Токио же настаивает на немедленном обсуждении этой проблемы.

Иван Шилов ИА REGNUM Господство

По данным МИД Японии и других источников, в настоящее время в Южной Корее находятся 57 тыс. японских граждан, из них 38 тыс., живущих здесь на постоянной основе, и 19 тыс. туристов и временно находящихся бизнесменов. Начиная с мая сего года, чиновники японского правительства неоднократно выезжали в Сеул и другие южнокорейские города для инспектирования убежищ, для которых предназначают станции метрополитена и подземные автостоянки под высотными зданиями.

По заверению южнокорейского правительства, подготовлены убежища, способные принять более 52 млн человек, то есть все население страны, включая иностранцев. Правительство по нескольку раз в году проводит учения населения и иностранцев, в ходе которых инструктирует, в каких ближайших убежищах следует укрываться в случае обстрела.

В Японии разработан эвакуационный план, разбитый на четыре уровня реагирования на военную угрозу. При 1-м уровне правительство рекомендует гражданам Японии самостоятельно избегать не вызванные необходимостью поездки в Южную Корею. При втором — правительство понуждает граждан отказаться от поездок в Южную Корею. Третий уровень предусматривает рекомендацию покинуть страну и вернуться в Японию. И, наконец, при наивысшем, четвертом уровне граждане Японии должны по настоятельной рекомендации правительства находиться в укрытиях в готовности к эвакуации из Южной Кореи.

Ожидается, что в случае массового запуска северокорейских ракет работа гражданских аэропортов будет приостановлена. В этом случае предусматривается обращение японского правительства к командованию вооруженных сил США в Южной Корее с просьбой оказать помощь в переброске японских граждан в портовый город Пусан на юго-востоке страны, откуда они могут быть доставлены в японский город Фукуока на кораблях японских «сил самообороны». Но для этого опять-таки необходимо разрешение центральных и местных властей на заход этих кораблей на южнокорейскую территорию. «Однако учитывая глубоко укоренившуюся враждебность Сеула в отношении японских «сил самообороны», такого согласия еще предстоит добиться», — заключает «Ёмиури симбун».