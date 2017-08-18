Цюрих, Швейцария, 18 августа, 2017, 22:53 — ИА Регнум. Семь женщин станут резервными арбитрами на юношеском чемпионате мира по футболу 2017 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Свисток арбитра

Юношеский чемпионат мира по футболу среди игроков не старше 17 лет, который состоится в октябре 2017 года в Индии, станет первым турниром мужских футбольных команд под эгидой ФИФА, на котором функции судей возложат на женщин.

«Пора привлечь женщин-арбитров к участию в мужских турнирах ФИФА. Год назад они уже работали вместе с мужчинами на отдельных официальных матчах, а сейчас будут работать вместе на турнире», — сообщил глава судейского комитета ФИФА Массимо Бузакка.

Напомним, футбольные матчи чемпионата Германии уже в сезоне 2017−2018 годов впервые в истории будет судить женщина.