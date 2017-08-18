Вашингтон, 18 августа, 2017, 22:37 — ИА Регнум. Госдепартамент США одобрил поставку Румынии мобильных артиллерийских ракетных систем на общую сумму $1,25 млрд, сообщает 18 августа пресс-служба Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности, входящего в минобороны США.

Система залпового огня HIMARS

Как уточняется, речь идёт о поставке 54 мобильных реактивных систем залпового огня HIMARS. Также Румыния запросила ракеты и необходимое оборудование для этих систем.

Как утверждается в пресс-релизе Пентагона, предлагаемая сделка «не изменит базовый военный баланс в регионе».

Отмечается, что поставка Румынии систем HIMARS необходима для обеспечения потребностей Румынии в обороне и поддержки оборонных целей НАТО, а также призвана повысить совместимость вооружённых сил страны с силами альянса.

«Правительство Румынии планирует использовать эти оборонные изделия для модернизации своих вооружённых сил в целях защиты своей территории и сдерживания региональных угроз», — говорится в сообщении.

HIMARS (High-Mobility Artillery Rocket System) представляет из себя высокомобильную реактивную систему залпового огня, предназначенную для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами с максимальной дальностью до 30 километров.