Севастополь, 18 августа, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что в Херсонесе должна быть создана «русская Мекка», так как после крещения там князя Владимира началось укрепление российского государства. Об этом он заявил 18 августа на встрече с учёными и представителями общественности в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Dmitry A. Mottl Развалины Херсонеса. Крым

«Место, где мы сейчас находимся, имеет уникальное значение для нашего народа и нашей государственности, — сказал Владимир Путин. — Дело не в том, что здесь крестился князь Владимир, а в том, что после этого здесь началось укрепление централизованного российского государства».

По мнению президента, четырьмя главными составляющими, которые привели к формированию «единого национального Русского государства и, по сути, русской нации», стали единый рынок, общий язык, общая вера и княжеская власть.

Напомним, президент Владимир Путин в сопровождении премьер-министра Дмитрия Медведева 18 августа прибыл в Севастополь с рабочей поездкой.

Российский лидер уже посетил новую общеобразовательную школу — образовательный центр «Бухта Казачья», где встретился с преподавателями и родительским комитетом учебного заведения. Вместе с лидером байкерского движения «Ночные волки» Александром Залдостановым президент возложил цветы к мемориалу защитникам «35-й береговой батареи».

Кроме этого, Владимир Путин планирует посетить ежегодный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе».

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