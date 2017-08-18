Бразилиа, 18 августа, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Влиятельная бразильская адвокатская коллегия Orden de Abogados (OAB) обратилась в Верховный Суд страны с требованием, чтобы Палата депутатов (нижняя палата бразильского парламента) ответила на 25 поданных в высший законодательный орган республики запросов об импичменте президента Мишела Темера.

Diego DEAA Мишел Темер

ОАВ, крупнейшая группа юристов страны, в документе, представленном 17 августа в высшую судебную инстанцию, отмечает, что «глава Палаты депутатов Родриго Майя, верный союзник Темера, намеренно не замечает содержащейся в подаваемых ходатайствах об объявлении импичмента информации о злоупотреблениях и упущениях, допускаемых президентом», — пишет бразильская редакция венесуэльского издания Ultimas noticias.

«Поданные петиции находятся на рассмотрении руководителя палаты уже более трех месяцев без ответа», — отмечает издание.

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По мнению СМИ, «откладывание дела в долгий ящик» происходит с подачи нынешнего главы государства, всеми силами «стремящегося досидеть в президентском кресле до конца отведенного срока».

«В это же самое время бывший президент страны и фаворит предстоящих выборов 2018 года Луис Инасиу Лула да Силва отправился в поездку по наиболее бедным районам страны. Визит не входит в программу избирательной кампании Лулы, поскольку официально он не зарегистрирован кандидатом на высший пост, однако располагать к себе народные массы никто ему не может запретить», — сообщает Ultimas noticias.

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