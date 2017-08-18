Вашингтон, 18 августа, 2017, 21:57 — ИА Регнум. На следующей неделе Австралия присоединится к Южной Корее и США в рамках совместных военных учений «Страж свободы Ульчи» (Ulchi Freedom Guardian, UFG), согласно заявлению Пентагона, 18 августа сообщает Reuters.

Airman 1st Class John Linzmeier Штаб учений «Страж свободы Ульчи»

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«UFG — военные упражнения, смоделированные на компьютере, необходимые для повышения боеготовности, обеспечения защиты региона и поддержания стабильности на Корейском полуострове», — говорится в заявлении оборонного ведомства США.

Напомним, военные учения «Страж свободы Ульчи» начнутся 21 августа и будут проходить на протяжении 10 дней.

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В учениях задействуют около 17,5 тыс. военнослужащих США, также примут участие подразделения из Австралии, Канады, Колумбии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов и Великобритании.