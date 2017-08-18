Турку, Финляндия, 18 августа, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Жертвами неизвестного, напавшего с ножом на прохожих в финском городе Турку, стали восемь человек, сообщает Yle со ссылкой на заявление представителя полиции.

Ryk Neethling Нож

Уточняется, что убиты два человека, а еще шестеро получили ранения. При этом полицейские не рассматривают данное преступление как теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа неизвестный с ножом напал на прохожих в городе Турку. Подозреваемый в этом преступлении задержан. В аэропорту Хельсинки и на вокзалах были усилены меры безопасности.

Позднее аналогичный случай произошел 18 августа в Германии, в городе Эльберфельд. В результате один человек погиб и еще один был ранен.

Инциденты пока не рассматриваются в качестве террористических атак.