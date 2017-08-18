Киев, 18 августа, 2017, 20:10 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины выразило очередной бессмысленный протест в связи с визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в Севастополь. Соответствующее заявление распространила сегодня, 18 августа, пресс-служба МИД Украины.

Kremlin.ru Встреча с учёными и общественными деятелями Севастополя и Крыма

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошёл государственный переворот. Жители Крыма и Севастополя не смирились с незаконным захватом власти в Киеве и провели референдумы о самоопределении.

В итоге Крым и Севастополь вышли из состава Украины и вернулись в состав России. Однако ни на Украине, ни на Западе этот референдум не считают легитимным. При этом внятные причины, по которым данный референдум считается нелегитимным, так и не названы.

Украина продолжает считать Крым и Севастополь своей территорией и даже создает фиктивные органы власти для этих регионов. Каждый раз, когда российские официальные лица посещают полуостров, Киев направляет в Министерство иностранных дел России официальный протест.

«Министерству иностранных дел России передана соответствующая нота протеста», — заявило украинское внешнеполитическое ведомство сегодня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Севастополь.