Калуга, 18 августа, 2017, 19:41 — ИА Регнум. В Козельске Калужской области прикрыли интернет-сайт с объявлениями о продаже фальшивых дипломов и аттестатов. Ресурс предлагал доставку поддельных документов в любой регион России, сообщила 18 августа корреспонденту ИА REGNUM заместитель прокурора Козельского района Алана Баева.

Yuri Samoilov Блокировка сайта

По её словам, в ходе мониторинга интернета установлено, что на страницах одного из сайтов размещены объявления с конкретными предложениями приобрести аттестаты, свидетельства, справки, дипломы об образовании, изготовленные как типографским способом, так и на бланках Гознака. Покупателям предлагалась доставка в любой регион России.

Вход на сайт был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием и скопировать материалы в электронной варианте мог любой интернет-пользователь, ограничения на передачу, копирование и распространение отсутствовали.

Прокурор района направил в Козельский районный суд исковое заявление о признании информации, содержащейся на интернет-сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Исковое заявление было удовлетворено и в настоящее время доступ к сайту заблокирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокурорами Белгородской области также было направлено в суд более 30 заявлений о запрете доступа к информации о продаже дипломов и аттестатов об образовании, размещенной в интернете.