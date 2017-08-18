Калуга, 18 августа, 2017, 18:47 — ИА Регнум. 1 сентября 2017 года 350 школ калужского региона примут 101,5 тыс. учащихся: 13,025 тысяч детей сядут за парты в первый раз. Ещё 1480 учеников примут в 13 частных школах региона. Об этом 18 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

Виктория Ивановская ИА REGNUM Первоклассники впервые за школьной партой

По данным ведомства, к предстоящему 2017/2018 учебному году администрации общеобразовательных учреждений обязали привести в порядок помещения. Из 301 предписания на сегодняшний день уже выполнено 279 (92,7%). В школах вели работы по ремонту и переоснащению столовых, медицинских пунктов и спортивных залов, заменяли старую мебель.

Тем временем к началу учебного года пока не готовы 3 из 45 проверенных школ. В образовательных учреждениях требуется замена оконных блоков и асфальта во дворах, отсутствует ремонт в спортивных и актовых залах. Также три спортивных зала из 317 проверенных признали не соответствующими санитарным требованиям.

С 1 августа 2017 года специалисты центра гигиены и эпидемиологии в Калужской области приступили к проведению лабораторных исследований проб питьевой воды, микроклимата, освещённости и атмосферного воздуха.

Напомним, в 2016/2017 учебном году, в рамках реализации областной госпрограммы «Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях», в ряде школ региона отказались от обучения в две смены. С учётом демографической перспективы создано около 18 тысяч новых школьных мест. Это актуально для Калуги, Обнинска, Балабаново, Кондрово, Малоярославца, Людиново и Бабынино.

В 2016 учебном году в Калужской области запустили единый региональный портал дополнительного образования «Старт», созданный для доступа к информации о содержании деятельности образовательных организаций и качестве дополнительных образовательных услуг.