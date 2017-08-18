Киев, 18 августа, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Украина по требованию Международного валютного фонда распродает акции энергокомпаний. Так, сегодня, 18 августа, на фондовой бирже ПФТС состоялись очередные торги блокирующими пакетами акций энергокомпаний из восьми запланированных.

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Как сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины, в результате сегодняшних торгов в госбюджет поступит 1,2 млрд грн. (более 47 млн долл).

«Акции ПАО «Киевэнерго» (25%) и ПАО «ДТЭК Западэнерго» (25%) успешно проданы. Цена продажи составила 760 млн грн. и 417,16 млн грн. соответственно. В результате торгов, цена акций ПАО «ДТЭК «Западэнерго» выросла на 20% или 70 млн грн.», — говорится в сообщении.

В очередной раз победителем аукциона признана компания Ornex украинского бизнесмена Рината Ахметова (входит в состав СКМ).

В пресс-службе СКМ также подтвердили покупку пакетов акций «Киевэнерго» и «ДТЭК Западэнерго».

«Цена 25% акций ПАО «ДТЭК Западэнерго» составила 417,163 млн гривен (что на 69,58 млн гривен больше стартовой стоимости). За 25% акций ПАО «Киевэнерго» уплачено 759,633 млн гривен», — говорится в сообщении СКМ.

Таким образом, за последние три дня Ахметов стал полноправным обладателем трех стратегических энергокомпаний — «ДТЭК Западэнерго», ПАО «Киевэнерго» и «ДТЭК Донецкоблэнерго». Напомним, 25% акций «ДТЭК Донецкоблэнерго» компания Ornex приобрела 16 августа за 143,81 млн гривен (5,6 млн долл.).

В то же время, 11 августа ФГИ сообщил о переносе с 17 на 31 августа торгов блокирующих пакетов (25%) акций компаний «ДТЭК Днепрооблэнерго», «ДТЭК Днепрэнерго». Таким образом, Ахметов стал счастливым обладателем трех компаний. Ранее ДТЭК принадлежало 46,82% акций ПАО «Киевэнерго», 72,2% акций «Захидэнерго» и 70,65% акций «ДТЭК Донецкоблэнерго».

«В связи с поступлением в ФГИ информации о том, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не продлила лицензию Киевской международной фондовой бирже, Фонд вынужден принять решение о переносе торгов пакетами акций, запланированных на этой бирже, на другие торговые площадки», — говорится в официальном сообщении ФГИ.

Накануне торгов интерес к украинским энергокомпаниям проявили представители японской компании Mitsubishi Corporation и американской компании «GESS Ukraine». Так, 17 августа руководитель ФГИУ Дмитрий Парфененко встретился с представителями Mitsubishi Corporation, которую интересуют контрольные пакеты акций энергокомпаний.

Менеджер токийского офиса Satoshi Tsuchiya презентовал энергетические проекты компании, в частности, с мощной турецкой компанией «Calik», и указал, что Mitsubishi имеет целью расширения бизнеса в сфере энергетики, и потому интересуется Украиной.

В приватизационных планах фонда — шесть контрольных пакетов акций облэнерго. По словам руководителя ФГИУ, их продажа может начаться в следующем году. «Мы имеем время синхронизировать наши процессы с введением правительством RAB-тарифов», — заявил Парфененко, заверив, что в этом процессе нет политики.

По его словам, «контрольные пакеты акций будут продаваться с помощью советников, а жесткой квалификации не будет». «В конкурсах возьмут участие все серьезные инвесторы, которые могут быть покупателями украинских государственных объектов», — подчеркнул он.

Днем ранее, 16 августа, представители американской компании «GESS Ukraine» высказали заинтересованность приобретением Херсонской ТЭЦ. «После трех неудачных попыток в предыдущие годы мы хотим снова выставить ТЭЦ на продажу. Подготовили условия, которые должна рассмотреть рабочая группа по вопросам приватизации при правительстве», —рассказал заместитель главы ФГИУ Юрий Никитин во время встречи с американцами. По его словам, Херсонская ТЭЦ имеет долги перед бюджетом в 4 млн долл. и будет продана осенью 2017 года.

В свою очередь, представитель «GESS Ukraine» Шон Эдвард Ли отметил, что «компания хочет сделать такой приватизационный проект, чтобы ни один из его участников, в том числе сама ТЭЦ, потребители, не терял, а наоборот — получали». Он напомнил, что компания уже реализует три бизнес-проекта в Херсонской области.

По словам экс-главы ФГИУ Игоря Билоуса, Украина прошла низшую точку экономического цикла. Сегодня многие иностранные инвесторы ждут экономического роста в 2017 году и присматриваются к украинским активам.

«Они уже подбирают здесь топ-менеджмент, юристов для сопровождения будущих сделок, чтобы можно было быстро начать работу в Украине», — рассказал в апреле UBR Билоус.

Эксперт уточнил, что наибольший интерес потенциальные покупатели проявляют к украинскому сектору энергетики и объектам инфраструктуры.

Напомним, в июле 2017 года МВФ отложил выделение очередного, пятого транша кредита Украине на конец текущего года. Причина такого решения, по данным СМИ, заключается в том, что парламент не успеет за лето проголосовать необходимые законопроекты. Согласно условиям МВФ, Киев должен провести приватизацию части компаний. В том числе и акции энергокомпаний — «Днепрооблэнерго» и «Днепроэнерго».

Как сообщалось, 24 июля ФГИ объявил о начале проведения аукционов по продаже пакетов акций восьми энергоснабжающих и энергогенерирующих предприятий. В рамках приватизации ФГИ планирует получить от продажи пакетов акций до 160 млн долл. В список приватизации попали ПАО «Одессаоблэнерго», ПАО «Донецкоблэнерго», ПАО «Донбассэнерго», ПАО «Сумыоблэнерго», ПАО «ДТЭК Днепроэнерго», ПАО «ДТЭК Днепрооблэнерго», ПАО «ДТЭК Западэнерго» и ПАО «Киевэнерго».

Напомним, в 2016 году Верховная рада на законодательном уровне запретила российским инвесторам покупать украинские предприятия. Обновленный закон о приватизации содержит массу формулировок, которые запрещают покупать украинские предприятия не только зарегистрированным в России компаниям и гражданам, но также юрлицам и лицам, которые прямо или опосредованно контролируются резидентами России. Комментируя нововведения, глава Фонда госимущества Украины Билоус отметил, что если в течение периода инвестиционных обязательств будет обнаружено, что покупатель обманул государство (например, скрыл гражданство РФ), соглашение будет аннулировано.