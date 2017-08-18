Махачкала, 18 августа, 2017, 17:58 — ИА Регнум. В вузах Дагестана создаются Советы девушек, а в муниципалитетах идет работа по созданию женсоветов. Такое заявление сделала председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева на совещании в мэрии Махачкалы. По ее словам, женские организации должны помочь «готовить девушек к семейной жизни». Такой совет уже функционирует в Дагестанском государственном университете, заявила Мамутаева.

The Action's photographer Лакская этнография. Дагестан. Село Балхар

Ее идею поддержала и министр по национальной политике Дагестана Татьяна Гамалей. По ее словам, образцовый женсовет создан в городе Избербаш. По его аналогии должны быть созданы и другие. Сейчас идет работа по созданию положения этих организаций. Министр отметила, что деятельность женсоветов в первую очередь будет связана с воспитанием детей.

В Дагестанском государственном университете ИА REGNUM заявили, что пока еще в вузе нет Совета девушек, председатель Союза женщин Дагестана поспешила с заявлением. Как отметил ректор вуза Муртазали Рабаданов, он в целом согласился с идеей и поручил работать над ней проректору по воспитательной части Мадине Магомедовой.

О необходимости создания женсоветов в образовательных учреждениях Интизар Мамутаева заявляла еще в мае 2017 года. Тогда она также высказала мнение, что в республике резко возросла роль женщины, а это «отрицательно сказывается на формировании личности ребенка». Поэтому необходимо поднять и ответственность отцов. Для этого Мамутаева предлагала создать Советы отцов при школах.

Тогда же в республике по инициативе главы Дагестана Рамазана Абдулатипова прошел Форум матерей, на котором был принят документ под названием «Материнский наказ». Ранее женсовет был создан в Левашинском районе Дагестана. Произошло это в 2012 году.

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