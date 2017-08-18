Малоярославец, Калужская область, 18 августа, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Настоятельница Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря калужской митрополии игумения Николая (Ильина) возглавила проект «Музей «Победоносное сражение под Малоярославцем в 1812 г.», который стал одним из 7 победителей Калужской области в конкурсе грантов президентского фонда. Как сообщили 18 августа корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии, данный проект был заявлен с целью сохранения исторической памяти и духовного наследия России, а также патриотического воспитания детей и молодежи и раскрытии значения Отечественной войны 1812 года.

Eparhia-kaluga.ru Фрагмент битвы под Малоярославцем. Иллюстрация

По словам инициаторов проекта, победа русских войск под Малоярославцем стала решающей в Отечественной войне 1812 года, но о ней мало знают в России и она достойно не представлена ни в одном музее страны. Между тем Свято-Никольский Черноостровский монастырь и сам является историческим памятником, связанным с войной 1812 года, так как решающее сражение с французами фактически проходило на территории монастыря, и затем обитель была заново отстроена в память о войне и в благодарность за победу.

Будущий монастырский музей планируется как центр культурного и духовного развития малоярославчан и жителей других калужских городов и регионов России, а также и как площадка для проведения культурно-просветительских, научных и духовных мероприятий, организуемых Свято-Никольским Черноостровским женским монастырем.

Напомним, указом президента России от 7 мая 2012 года городу Малоярославцу было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы», поскольку именно Малоярославецкое сражение русских войск под командованием Михаила Илларионовича Кутузова с армией Наполеона принесло победу в Отечественной войне 1812 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 34 проекта от 32 некоммерческих организаций калужского региона приняли участие в первом конкурсе на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Семь из них стали победителями. Общая сумма привлеченных средств по итогам конкурса составила свыше 8,6 млн рублей.