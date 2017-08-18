Калуга, 18 августа, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Сегодня, 18 августа, подведены итоги конкурса «Калуга в цвету». Конкурс проводится уже в 12-й раз. В этом году конкурс проходил по четырем номинациям: «Лучшее озеленение территорий организаций», «Лучшее озеленение территорий дворов», «Лучшее озеленение балконов и лоджий» и «Лучшее дизайнерское решение».

Пресс-служба городской думы Калуги Калужане благоустраивают свой город

Награждение победителей прошло в ходе городского фестиваля «Калуга в цвету» в Калужском инновационном культурном центре. Для участников фестиваля была подготовлена выставка цветов, различные творческие мастер-классы и праздничный концерт. Детей ждала развлекательная программа.

Глава городского самоуправления Александр Иванов отметил, что благодаря труду и таланту наших жителей Калуга стала более красивой и уютной.

«От имени депутатов Городской думы хочется поблагодарить всех участников за искреннюю любовь к родному городу, — отметил он. — За прошедший год был сделан ещё один шаг в развитии Калуги, в создании комфортной городской среды, и это, прежде всего, заслуга самих калужан».

Александр Иванов подчеркнул, что в основе всех достижений лежит добросовестный труд жителей Калуги и их активная жизненная позиция.