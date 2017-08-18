Калуга, 18 августа, 2017, 16:39 — ИА Регнум. 100-летний юбилей отмечает одно из старейших градообразующих предприятий Калуги — Калужский электромеханический завод.

Фото пресс-службы городской думы Калуги Калужский электромеханический завод

Калужский электромеханический завод начал работу 24 августа 1917 года, напоминает пресс-служба городской думы Калуги.

Во время Великой Отечественной войны эвакуированное в Саратовскую область предприятие выпускало телеграфные аппараты для фронта.

После войны производство восстановилось — к 1950 году завод достиг мощности в три раза превышающий довоенный уровень. Было создано конструкторское бюро для разработки спецтехники и перевода «КЭМЗ» на новые виды продукции для защиты телеграфной связи.

В 1971 году коллектив завода был награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 2004 году КЭМЗ был включен в Перечень стратегических предприятий РФ.

На заводе началось освоение производства изделий на микропроцессорах, изготовление новых образцов космических аппаратов, сложных вычислительных комплексов.

18 августа на территории завода был открыт обновленный музей истории предприятия, а в концертном зале областной филармонии состоялось торжественное собрание и праздничный концерт. В адрес работников и ветеранов завода прозвучало множество теплых слов от руководства области и города.

«Коллектив электромеханического завода внёс огромный вклад в социально-экономическое развитие Калуги, укрепление промышленного потенциала нашего города, — заявил глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Заводом была также проведена большая работа по созданию социальной инфраструктуры и благоустройству города. Сегодня Калужский электромеханический завод является одним из флагманов приборостроения страны, завод продолжает динамично развиваться, осваивать новые виды продукции специального и гражданского назначения и вносить существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны. От имени депутатов Городской думы благодарю всех работников и ветеранов предприятия за многолетний труд и желаю новых успехов и достижений!».