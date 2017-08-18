Ярославль, 18 августа, 2017, 16:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил главу Угличского района Ярославской области Анатолия Курицина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом корреспонденту сообщили в администрации Угличского района. Курицин стал единственным главой города, которого наградили государственной наградой в этом году.

Yarregion.ru Анатолий Курицин (справа)

«Это было очень неожиданно. Тем более в современных условиях, когда чаще награждают рабочих, ученых, артистов. Я думаю, что меня наградили за мою работу в качестве главы Мышкина. 13 лет там проработал, а в Углич перебрался 5 месяцев назад. За эти годы в Мышкине сложился хороший тандем народа и власти. Мы вместе сумели сделать так, чтобы город стал известен не только в России, но и в мире. Мы сделали всем городом мемориал шестидесятилетия победы, привели в порядок 2,5 километра набережной, у нас появился причал… Можно долго перечислять успехи мышкинцев», — сказал Анатолий Курицин.