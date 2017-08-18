Рыбинск, Ярославская область, 18 августа, 2017, 16:00 — ИА Регнум. В Волжском парке Рыбинска Ярославской области построят балюстраду в стиле классицизма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Проект балюстрады

В восьмидесятых годах прошлого века в парке построили балюстраду. Там в последние годы находилась открытая сцена и летнее кафе. Сейчас это место находится в удручающем состоянии.

Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Рыбинска разработал эскизный проект. На месте старой балюстрады возведут новую, в стиле классицизма. Через решетчатые стены будет просматриваться Волга. Там предусмотрена летняя сцена и съемные зрительские места.

«Рядом находится оформленная в стиле XIX века Красная площадь, и это подсказало сделать балюстраду в классическом стиле. Поскольку это парк, то высотные строения здесь строить нельзя. Поэтому и родилась идея возвести именно такую балюстраду», — сказала корреспонденту ИА REGNUM автор проекта главный специалист отдела застройки департамента архитектуры и градостроительства мэрии Рыбинска Анна Гиричева.

Городской градостроительный совет одобрил этот проект. Уже заключен контракт на реконструкцию балюстрады. На следующий год выдвинут проект для участия в областной программе «Решаем вместе», но самое главное — найти инвестора, который возьмет на себя основные расходы.