О «политической шизофрении» США и Украины: Радио REGNUM
ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 августа, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- «Политическая шизофрения»: В США считают, что своим вмешательством в выборы Москва сама вырыла себе яму;
- «Вы можете не вернуться назад»: Совет безопасности Украины угрожает работающим в России украинцам;
- «Бессмысленно и незаконно»: о желании Киева вернуть Крым;
- Стратегия совместных действий: Россия укрепляет позиции в Центральной Азии;
- Снизить градус напряжения: Главы министерств иностранных дел России и Германии обсудили конфликт вокруг Северной Кореи.