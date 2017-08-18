Киев, 18 августа, 2017, 15:50 — ИА Регнум. Власти Литвы подготовили «Новый европейский план для Украины» (так называемый «план Маршала») для Украины с ежегодной помощью официальному Киеву в 5 млрд евро. Об этом в пятницу, 18 августа, написал первый вице-премьер Украины Степан Кубив на своей странице в соцсети Facebook.

Говорков Виктор Иванович. Фразы и... Базы. 1952

«Эта инициатива литовского Сейма предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции, — написал Кубив. — Речь идет о как минимум 5 млрд евро ежегодной поддержки реформ, направленных на экономический рост и развитие».

По его словам, проект литовского Сейма в настоящее время «активно обсуждается» в ключевых международных институтах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, так называемый «план Маршалла» для Украины — это инициатива европейских и американских политиков и чиновников, призванная восстановить экономику Украины. На данный момент существует не менее 5 предложенных «планов Маршалла» от разных стран.

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