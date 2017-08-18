Ярославль, 18 августа, 2017, 15:47 — ИА Регнум. В Ярославле грузовой автомобиль «Волга» задавил двух рабочих, которые снимали дорожные знаки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном ГАИ.

Городской форум Ярпортал Трагедия произошла на Юбилейном мосту

Грузовой автомобиль «Волга» на Юбилейном мосту на полном ходу въехал в микроавтобус «Газель», из которого в этот момент вышли двое дорожных рабочих. Они готовились снимать дорожные знаки. Один из них погиб на месте, а второй в тяжёлом состоянии отправлен в больницу.

«Личности пострадавших и организация, где они и работали, сейчас выясняются. За жизнь травмированного борются врачи», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном ГИБДД. На мосту сейчас движение парализовано.