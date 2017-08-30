Москва, 30 августа, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 17 августа в министерстве труда состоялось междуведомственное совещание. Решено вследствие массового закрытия фабрик постепенно заменять военнопленных на предприятиях рабочими, а освобождающихся военнопленных использовать на сельскохозяйственных работах.

Неизвестный художник. Открытка серии «Типы горожан 1917 года». Нам не надо златого кумира

В газетах опубликовано постановление Временного правительства о распространении на Финляндию правил о местностях, состоящих на военном положении.

В газетах обсуждаются итоги государственного совещания в Москве. «Биржевые ведомости» пишут:

«Ближайшим результатом работ Московского совещания… явилась возможность заключить на заграничном рынке 5-миллиардный государственный заем. Заем будет реализован на американском рынке».

По поводу этой заметки «Пролетарий» пишет:

«Американский капитал снабжает миллиардами коалицию Керенского — Милюкова — Церетели для того, чтобы, обуздав вконец русскую революцию, подорвать разрастающееся на западе революционное движение».

Канторович в «Дне» пишет:

«Я не боюсь признать, что демократия (на совещании) отступила. Отступила в полном порядке, сохранив весь свой боевой аппарат. Но именно потому, что она сильна, она должна была и смелость имела отступить».

«Пролетарий» но этому поводу иронизирует:

«Для чего нужна демократия сила — для отступления. Для чего нужна демократии смелость — для отступления».

Х74 Неизвестный художник, Серия открыток «Типы горожан». Кузнец

По поводу резолюций протеста против контрреволюционности совещания в Москве «Социал-демократ» пишет:

«Редакция получила огромное количество резолюций от фабрик и заводов, отозвавшихся на созыв Московского совещания. Резолюции эти будут печататься постепенно».

«Речь» пишет:

«Томящийся в неволе… Раскольников в одном из последних номеров «Пролетарского дДела» пишет: «Революция не умерла, а она… выживет, несмотря на все испытания…»

Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела…

Как из рога изобилия стали сыпаться в последние дни из различных мастерских резолюции, одна энергичнее другой. Особенно суровы товарищи с пароходного завода, они требуют немедленного ареста Родзянко, Милюкова и др».

«Социал-демократ» (22 августа) пишет о протестах в Москве:

«В дни 12−16 августа мы (большевики) оказались желанными, нужными. Нас просили устраивать митинги (среди солдат), выдав пропуска на три дня… 17 августа нам уже отказали в пропусках». (Пропуска в казармы выдавал Совет Солдатских Депутатов).

Он же 19 августа пишет:

«Солдатские массы были совершенно оторваны от политической жизни страны последние полтора месяца, так как Московский С. С. Д. запретил им устройство митингов и собраний и не допускал к ним ораторов-большевиков».

Солдат с газетой

«Известия» печатают резолюцию Исполкома Юго-Западного фронта:

«С момента вступления генерала Деникина на пост главнокомандующего Юго-Западным фронтом сразу выразилось явно отрицательное отношение штаба к выборным войсковым организациям, что проявилось в целом ряде ограничительных и запретительных толкований прав комитетов. Обнаружилось также неодинаковое отношение главнокомандующего Юго-Западного фронта к командному составу. Лица, нарушающие завоеванные революцией права, пользуются одобрением, а лица, находящие необходимым согласованную работу с выборными организациями, подвергаются опале.

Подобное определенно враждебное отношение главнокомандующего Деникина, его штаба и ряда лиц командного состава к войсковым организациям Исполком Юго-Западного фронта считает логическим следствием общей тактики командного состава и считает, что такое положение будет неминуемо продолжаться, если правительство и дальше будет следовать политике колебаний, на которую оно вступило после коалиции; не удовлетворяя при этом ни буржуазию, ни демократию…

Пока, в частности, необходимо произвести чистку армии от всех явно контрреволюционных элементов, а также совершенно изъять из рук командного состава ведение вопросами политическими и общественными с передачей их комиссарам и комитетам».

Резолюция Исполкома Совета солдатских депутатов 12-й армии гласит:

«Получив приглашение от Исполнительного Бюро по организации всероссийского военного союза на конференцию при ставке, ИК Совета С. Д. 12-й армии категорически протестует против готовящейся фальсификации общественного мнения. Разрешение на созыв конференции при Ставке, где находится и развивает определенную деятельность контрреволюционный союз офицеров, конференции с участием представителей не только комитетов, но и еще каких-то военных организации и каких-то отдельных политических деятелей сейчас же после запрещения съезда, который созывается по инициативе самих комитетов, достаточно указывает на глубоко реакционный характер этой затеи. ИК предлагает всем армейским комитетам отказаться принять участие в конференции, сорвать маску с контрреволюционеров, желающих в своих целях использовать момент, внести раскол в ряды армии, обессилить ее и сделать ее орудием контрреволюции».

В Москве открылось общефронтовое совещание, на котором присутствуют солдатская секция Всероссийского Совета рабочих и солдатских депутатов, представители фронтовых и тыловых Советов, армейских комитетов всех фронтов, принимавшие участие в государственном совещании.

Совещание вынесло резкую резолюцию протеста против полковника генерального штаба Сахарова и капитана Скаржинского, позволивших себе на заседании госсовещания в Москве «недостойные и возмутительные» выходки по адресу ВЦИК и выступавшего по его полномочию есаула Нагаева. Совещание требует исключения этих двух лиц из союза георгиевских кавалеров, членами которого они являются.

Солдаты на вокзале

Вечером солдаты 2-го пулеметного полка, расположенного в Стрельне, узнали, что в одной из квартир в районе расположения полка устроен тайный склад оружия. Возбужденные солдаты большой толпой собрались у квартиры. Оказавший им сопротивление при попытке обыска квартиры полковой адъютант был избит кем-то из присутствующих, после чего толпа произвела обыск. В квартире оказалось оружие разных видов и форм, похожее на коллекцию. Около 40 ружей русского, японского и немецкого образцов, берданки, винчестеры, шашки, незначительное количество патронов и два легких полуторадюймовых траншейных орудия и некоторое количество снарядов к ним. Крайне взволнованная толпа солдат усмотрела в этом контрреволюционный склад оружия и намеревалась произвести обыск и в других квартирах.

Прибывшие члены ВЦИК уговорили солдат дальнейшие обыски не производить и разойтись по домам.

«Известия» пишут:

«Ввиду того, что в Двинске ведется агитация против революции и Керенского, на заседании местного Исполкома постановлено предоставить членам Исполкома право производить аресты».

«Пролетарий» пишет:

«Падают последние оборончества… давно ли безраздельно господствовали г.г. оборонцы на громадном Обуховском заводе… теперь им туда нельзя и показываться».

«Новая жизнь» пишет:

«После событий 3−5 июля в Кронштадте был поднят вопрос о необходимости переизбрать Совет, чтобы определить настроение Кронштадта.

На днях состоялись перевыборы Совета, которые дали следующие результаты: большевиков избрано — 100, с.-р. — 75, меньшевиков-интернационалистов — 17, анархистов — 7, беспартийных — 90. Избранные с.-р. принадлежат к левому крылу партии. Сравнительно с прежним составом фракция большевиков сильно увеличилась».

На объединенном заседании Исполкомов в Киеве образован «Комитет обороны революции», состоящий из двух представителей Совета рабочих депутатов, двух — Совета солдатских депутатов и двух от Центральной Рады.

Демонстрация

В Царицыне местный Совет объявил и провел всеобщую однодневную забастовку в знак протеста по поводу Московского совещания.

Из Донбасса сообщают о небывало угрожающем положении с продовольствием: запаса хлеба на рудниках хватит лишь на 2−3 дня.

В Петрограде имеется около 10 профорганизаций конторских служащих. В настоящее время возникло стремление их объединить.

Приказ начальника Николаевской железной дороги:

«Из протоколов комитетов и общих собраний служащих разных служб, отделов, отделений, участков, станций и пр. усматривается, что, вопреки совершенно определенным указаниям циркуляра министра путей сообщения от 27 мая 1917 года, № 6321, объявленного по дороге приказом от 2 июня 1917 г., № 172, комитетами и общими собраниями служащих продолжают рассматриваться и выноситься в решающей форме постановления, касающиеся замещения разных должностей.

Относя это явление к недостаточно внимательному ознакомлению служащих с содержанием вышеназванного циркуляра и приказа, считаю необходимым еще раз напомнить, что выборного начала при назначениях на ж. д. нет, а потому подобные постановления и решения приводиться в исполнение не будут.

Настоящий приказ должен быть широко распространен между служащими, мастеровыми и рабочими».

Соединенное заседание Исполкомов Советов Москвы, обсудив вопрос о забастовке паровозных бригад, постановило: предложить союзу паровозных бригад временно, до разрешения вопроса в Петрограде, приостановить назначенную на 20 августа забастовку; организовать для разбора конфликта комиссию; вменить в обязанность этой комиссии настоять перед Временным правительством о безотлагательном разрешении вопроса о железнодорожниках во всероссийском масштабе.