Москва, 18 августа, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Адреса домов по реновации, борьба с жарой, собаки — поводыри в метро, сад будущего, музыканты в подземке, электромотоциклы для полиции, спортивный кластер, торговля людьми — в специальном обзоре ИА REGNUM.

ИА Красная Весна Пятиэтажки.Квартал Грайвороново 90А. Москва

Первые адреса реновационых домов

В Москве утверждены первые адреса площадок, куда будут переселяться жители пятиэтажек в рамках программы реновации. Столичные власти сейчас рассматривают сразу 323 стартовые площадки, на которых будет возведено 5,8 млн кв. м. жилья, писали «Ведомости».

Как заявил заммэра Марат Хуснуллин: «В первом списке насчитывается 113 площадок, отобранных мэрией. Сейчас больше всего готовых домов под отделку на севере Москвы, в Бескудниковском районе, ещё два дома в Восточном округе. В Северном Измайлово и на 5-й Парковой улице. Несколько жилых домов построили на западе столицы, в том числе проспекте Вернадского». При этом, по словам Хуснуллина, часть подобранных участков для застройки пока даже не имеет адреса — это пустыри между домами, свободные участки внутри микрорайонов или паркинги. О юго-востоке столицы, где ожидается самое массовое переселение, пока ничего не сообщается.

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«Охлаждающая лавочка»

Власти Москвы планируют сделать жизнь горожан еще более комфортной. Так, в столице появится «охлаждающая лавочка». Лавочку установят на Фонтанной площади парка «Сокольники», а демонтируют после сентябрьского бабьего лета и наступления осенних холодов, сообщалось на портале мэра Москвы.

На первый взгляд это обычная парковая лавочка, рассчитанная на трех-четырех человек. Однако напротив нее установят большую трубу с вентилятором, диаметр которой составит 1,5 метра. Сидящие на лавочке люди смогут нажать на специальную педаль и запустить вентилятор. Художественный руководитель парка «Сокольники» Андрей Копосов пояснил, что вряд ли кто-то простудится, потому что скорость искусственного ветра не будет превышать 3—5 метров в секунду, что сравнимо с дуновением морского бриза.

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Собаки-помощники в метро

Более 80 овчарок и лабрадоров-проводников до конца 2017 года начнут обучать в московском метро для помощи маломобильным пассажирам. Собак-поводырей научат передвигаться по подземке: проходить через входные двери, турникеты, а также передвигаться по составу поезда. Тренировки начнутся 16 августа и продолжатся до конца года, сообщалось на портале мэра Москвы.

Специалисты будут обучать лабрадоров и овчарок в поездах, курсирующих между этими станциями. В результате собаки должны начать спокойно ориентироваться во время поездки и не бояться пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пассажирам метро будут оказывать помощь инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров. С просьбой об организации постоянного дежурства инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров в метрополитене обратились сами пассажиры.

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«Сад будущего»

В Москве на северо-востоке столицы идет благоустройство парка под названием «Сад будущего», который объединит XVIII век и современность. В саду соединят современные площадки для отдыха с партерными цветниками и липовыми аллеями, характерными для дворянской усадьбы, сообщалось на портале мэра Москвы.

Сад расположена на месте бывшей усадьбы Леоново, которая сгорела в начале XX века. Главный дом усадьбы был утрачен, но на территории частично сохранилась 200-летняя липовая аллея и планировка старинного парка. Сейчас ведется благоустройство зеленой территории усадьбы площадью более 20 гектаров. Все элементы благоустройства будут соответствовать парковой культуре XVIII—XIX веков. Современные объекты впишут в пространство парка так, чтобы не нарушить его историческую планировку. Посетить обновленный парк жители и гости Москвы смогут в сентябре 2017 года.

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Концерт на вёдрах

Стихийный концерт на вёдрах около станции метро «Медведково» в Москве собрал толпу слушателей. 13 августа группа подростков устроила несанкционированное выступление, используя в качестве музыкальных инструментов ведра и трубы. Выступление молодых музыкантов привлекло внимание более чем 3 тысяч пассажиров метро, которые создали плотную толпу на входе и выходе из вестибюля станции «Медведково», сообщало РИАМО.

Между тем сотрудник пресс-службы столичной подземки заявил, что это стало нарушением безопасности и комфорта пассажиров. Он отметил, что администрация метро в очередной раз призывает все творческие коллективы музыкантов и исполнителей не устраивать стихийные выступления на территории подземки и в непосредственной близости от вестибюлей станций, а принимать участие в проекте «Музыка в метро» — официальном и законном способе продемонстрировать свои музыкальные таланты пассажирам.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Музыка в метро», который уже успел полюбиться многим пассажирам, сегодня для выступления исполнителей и музыкальных коллективов задействовано 15 площадок на различных станциях метро.

ГИБДД на электромотоциклах

В Москве сотрудники дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции пересядут на электромотоциклы «Калашников». Сотрудникам столичной ГИБДД уже представили новую технику. Покажут первые образцы электромотоциклов «Калашников» в конце августа на международном форуме «Армия-2017» в Алабино, сообщается на сайте концерна «Калашников».

Как сообщал ИА REGNUM, предприятие «Ижмаш» в 2013 году было преобразовано в концерн «Калашников», но к теме мотоциклов было решено вернуться только недавно. В июле глава Ростеха Сергей Чемезов анонсировал возобновление производства мотоциклов, причем на новом технологическом уровне.

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Спорткластер под открытым небом

На западе Москвы в парке 50-летия Октября, расположенном на границе районов проспект Вернадского и Раменки, обустроят спортивный кластер под открытым небом. На площади 83,2 га появятся площадки для активного отдыха детей и взрослых. На территории спортивного кластера оборудуют 12 спортивных и 12 детских площадок, сообщалось на портале мэра Москвы.

В парке оборудуют отдельные зоны для настольного тенниса, бадминтона, волейбола, баскетбола, а также скейт-парк. Появится площадка для бокса под открытым небом площадью 36 кв. метров с боксерским рингом и зрительскими трибунами. Кроме того, благоустроят площадку для людей пожилого возраста. На ней установят 17 специальных снарядов. Увидеть обновленный парк жители и гости столицы смогут в ноябре 2017 года.

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Продажа женщин

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя столицы, обвиняемого в торговле людьми. Как установлено следствием, в августе 2017 года мужчина познакомился с четырьмя женщинами из РФ и стран СНГ. У одной из женщин была несовершеннолетняя дочь. Он предложил им помощь в организации кастинга в якобы модельное агентство, сообщили в главном следственном управления СК РФ по г. Москве.

Затем мужчина подыскал покупателя для совершения сделки по продаже женщин и девочки-подростка. Но позже злоумышленник был задержан 15 августа 2017 года с поличным в одном из московских кафе при передаче 250 тысяч рублей за продажу женщин.

После задержания в ходе перекрестных допросов потерпевшие заявили, что обвиняемый обладает способностями убеждения и его предложения не вызвали у них опасения. Расследование уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми) продолжается.

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