Владикавказ, 18 августа, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский представил своего внебрачного сына. На выборах в парламент Северной Осетии он будет возглавлять список партии. Об этом Жириновский сообщил во время поездки в республику 17 августа.

Цитата из Владимир Жириновский встретился с делегацией из Северной Осетии Жириновский и его сын

Сын лидера ЛДПР Олег Эйдельштейн живет в Северной Осетии. Он носит фамилию деда Вольфа Эйдельштейна, хотя в регионе его больше знают как Газдарова — по фамилии матери.

Призывая голосовать за свою партию на выборах в местный парламент, Жириновский признался, что имеет непосредственное отношение к Северной Осетии — его с республикой связывают родственные узы.

«Начинайте строить новую жизнь в новой Осетии. А для этого надо поддержать список ЛДПР. Во главе этого списка идет Олег Владимирович Эйдельштейн. Вы, наверное, знаете, что он имеет ко мне отношение — мой сын. Я — единственный из лидеров партий, кто породнился с вашей республикой», — заявил Владимир Жириновский.

Олег Эйдельштейн (Газдаров) родился после романа Жириновского и Жанны Газдаровой, с которой будущий политик познакомился на Кубе, пишет «Life». По данным СМИ, он является бизнесменом, в разное время был совладельцем нескольких компаний. В 2011 году женился в Северной Осетии. Жириновский на свадьбу не приехал, однако спонсировал ее.

Как сообщало ИА REGNUM, во время своего приезда в Северную Осетию в 1995 году Владимир Жириновский, выступая на местном телевидении, привел с собой в студию своего 9-летнего сына, поразив всех признанием, что его мать — уроженка Северной Осетии. В 2003 году во время очередного визита в республику Владимир Жириновский вновь пришел в студию телевидения вместе со своим сыном с осетинскими корнями. В то время Олегу Газдарову было 17 лет, он жил в Москве, учился в МГУ.

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На нынешних выборах в парламент Северной Осетии Олег Эйдельштейн (Газдаров) вошел в список кандидатов от ЛДПР. В списке также еще 47 человек, в том числе координатор регионального отделения партии Сослан Бестаев, журналист интернет-портала «Абон» Элина Сугарова, юристы Магомет Газдаров, Ацамаз Гатиев и Алан Бекузаров, экономист Руслан Созанов и другие. Координатор партии Сослан Бестаев уверен, что ЛДПР сможет набрать около 10% голосов избирателей.