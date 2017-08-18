Рыбинск, Ярославская область, 18 августа, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Первым этапом работ станет строительство дороги на новое кладбище за 20 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Администрация города Рыбинск Новое кладбище откроют в районе деревни Глушицы

Аукцион на строительство 600 метров дороги выиграло рыбинское ОАО «РУМС». Путь к кладбищу пройдет через лес и лесополосу, а работы начнутся в сентябре и завершатся в конце ноября этого года. Новое кладбище размером в 20 гектар построят в районе деревни Глушицы, в семи километрах от Рыбинска. Там под эти цели выделены 20 гектаров земли. Необходимость в новом кладбище возникла, когда на Южном и Западном кладбище закончились места для захоронений. Администрация несколько лет находились в поисках земельного участка для организации нового кладбища. Попытки решить вопрос осуществлялись неоднократно, но упирались то в публичные слушания, в результате которых люди не давали согласие на размещение такого объекта, то в недостаточность денежных средств для выкупа подходящего участка. Но после вмешательства областных властей собственник земли согласился передать её в рамках инвестиционного договора в безвозмездное пользование городу. Обустройство нового кладбища начнется в 2018 году.